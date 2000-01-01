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ШАМПАНСКОЕ в ПОДАРОК
При покупке любого нашего Букета или Композиции на сумму 2500р - Бутылочка Игристого Шампанского в подарок! Считается сумма одной цветочной позиции-не общая сумма заказа. Порадуйте своих любимых подарочным НАБОРОМ!Смотреть ОТЗЫВЫ
Что в ФЕВРАЛЕ рекомендует наш Руководитель?
Ну вот и наступил долгожданный Февраль! Все активно начинают готовиться ко Дню всех влюбленных! Специально для Вас приготовили подбору актуальных букетов для ваших любимых и близких.Александра Сидорова свадебный флорист, сооснователь компании
Вам и не снилось
Любовь моя
Композиции
Февраль - месяц приятных праздников!. Насыщаемся самыми положительными эмоциями и делимся ими с близкими!
- букет«Амор» Интересный вариант букета из роз-каркасно-выложенное сердце с сердцевиной из альстромерий!
- Букет«Традиции Бордо» Неизменная классика, безупречность вкуса, всегда актуальный стиль.
- Букет «Моменты радости» Букет которым нельзя не восхищаться, букет который дарит только тепло и любовь! Выполнен с неимоверной нежностью и трепетом.
- Композиция«Сердце Флоры» Символичная композиция в форме сердца, созданного из страстно-алых и нежно-белоснежных цветов, не требует лишних слов.
- Букет «Белый ангел» Красивые импортные розы украсят ваше торжество, разделят радость и вечную любовь.
- Букет «Малахит и рубины» Эти рубины роз на малахитовом полотне свежей зелени смотрятся, словно самоцветы в драгоценной шкатулке.
- Букет «Флориссимо» Нежные розы, яркие ягоды гиперикума и сочная зелень не оставят равнодушной ни одну очаровательную даму.
- Букет «В саду Эдема» Стильная композиция из розовых и белых роз – это строгая классика и чувственное искушение.
- Букет «Водоворот чувств» Дарите нежнейшие эмоции ваших дорогим людям!
- Букет «Любовь моя» Это будет шикарный подарок и Коллеге, и Любимой женщине , и Маме на любой прекрасный повод! Букеты Февраля принесут НОВЫЕ КРАСКИ! А мы для вас,дорогие друзья, начали прекрасный Блог о флористике для Клиентов, Новости в нашем блоге будут обновляться каждый месяц, новая статья -оформление свадьбы в стиле Лофт статья
Водоворот чувств
Сердце Флоры
Традиции Бордо
Амор
Доставка цветов в Казани. Студия «Цветы 21 век»
Цветы 21 ВЕК – студия флористики, предлагающая купить цветы в Казани по отличной цене. Работаем с физическими и юридическими лицами, оформляем свадьбы, проводим мастер-классы для флористов. Не боимся нестандартных заказов – поможем сделать предложение любимой девушке или навестим друга в больнице. Доставка за 3 часа с момента оформления заказа. Ночной выезд курьера по предзаказу до 21.00 текущего дня.
Карточки товара, которые помечены этой иконкой, сопровождаются видео-обзором с пошаговым процессом сборки.
До конца года выпустим видео для каждого товара
Букет как на фотографии. Все композиции из онлайн-каталога собраны мастерами студии в качестве ознакомительного образца. Перед тем, как купить букет цветов в интернет-магазине, вы получите фото со всех ракурсов для утверждения.
Фотоотчеты клиентов собраны в разделе Отзывы
50 позиций товара на складе
Все растения, за исключением сезонных, в наличии круглый год. О сезонности свежих цветов предупреждаем в карточке товара. Если в составе выбранного букета сезонное растение, предложим равнозначную альтернативу.
Семейный бизнес
Мы не пользуемся услугами наемного руководителя, потому что хотим, чтобы вы получили сервис, о котором хочется рассказать друзьям.
Бесплатная доставка для жителей ЖК «21 Век»
Цветочный салон расположен по адресу А. Камалеева, дом 12. Если заказанные цветы рядом с получателем, доставим букетик бесплатно при заказе от 500р
Профессиональное оформление свадеб
Готовый декор президиума в пределах 5-30 тыс. рублей или свадьба под ключ. Стартовый бюджет для букета невесты: от 2000 руб. В штате сертифицированный свадебный флорист.
Собственный блог о флористике
Инсайдерские статьи о том, где купить цветы в розницу, не тратя лишних денег, правила ухода за срезанными растениями, полезные лайфхаки и новости из мира свадебной моды. Больше новостей на странице Инстаграм
Скидка 7-10% на повторную покупку
Дисконтная карта и промо-код на скидку при заказе на сумму от 1500 рублей.