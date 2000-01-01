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Доставляем цветы по Казани
Оформляем свадьбы
Работаем с юр. лицами
8 (843) 296-05-28

А. Камалеева, д. 12
Время работы: 8:00–21:00

Нам доверяют в самые
важные моменты жизни

Наша Доставка - самая БЕРЕЖНАЯ, ВЕЖЛИВАЯ и СВОЕВРЕМЕННАЯ:
-Букеты и Композиции всегда соответствуют  Фото на Сайте.
-Возможность вашего контроля этапов сборки букета
-Доставим Букеты точно в ваш срок или Подарим БЕСПЛАТНО!
На фото Студия Цветы 21 век
с букетом Воздушное облако
Наш Бизнес работает с 1992г!
За качество и свежесть наших цветов, компетентность наших  Флористов,Администраторов и вежливость Курьеров мы несем ответственность  лично и бережем репутацию своего Семейного Бизнеса
На фото Студия Цветы 21 век - семейный бизнес
с букетом Аромат счастья
Свадебной флористикой занимаемся с 2010г!  Собираем и букеты невесты, декорируем банкетные залы. С удовольствием консультируем Невест, стараемся помочь в любом вопросе. К этому году оформили около 300 свадеб.
Наш раздел "Оформляем свадьбы" продемонстрирует наш каталог работ, а отзывы реальных людей снимут ваши Сомнения!
На фото Анна Сергухина
с букетом Солнечное утро
Соединяем сердца в нашем Городе со всеми Городами России!
Всегда Большой Выбор Букетов и Композиций-все фото только Наших Работ!
Поставки 3 раза в неделю!
Прилагается Бесплатная открытка с вашими искренними пожеланиями!
На фото Студия Цветы 21 век
с букетом Ангельски прекрасна
Отзыв от Клиента по Свадебной флористике: Спасибо вам большое за букет и за оформление!) Все было обалденно)) Я в восторге!)) Спасибо вам большое, вы такая замечательная цветочная студия!)))
Букет суперский) я в него прям влюбилась)
На фото Мария Рудавина
с букетом Нежность
ШАМПАНСКОЕ в ПОДАРОК

ШАМПАНСКОЕ в ПОДАРОК

При покупке любого нашего Букета или Композиции на сумму 2500р - Бутылочка Игристого Шампанского в подарок! Считается сумма одной цветочной позиции-не общая сумма заказа. Порадуйте своих любимых подарочным НАБОРОМ!

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Открытка

Открытка в подарок

при заказе любого букета

Бесплатная доставка

в районе ЖК «21 век» от 500р и при заказе от 1200 рублей по городу
Выбор флористов студии

Что в ФЕВРАЛЕ рекомендует наш Руководитель?

Ну вот и наступил долгожданный Февраль! Все активно начинают готовиться ко Дню всех влюбленных! Специально для Вас приготовили подбору актуальных букетов для ваших любимых и близких.

Александра Сидорова свадебный флорист, сооснователь компании
Флорист
Вам и не снилось
3500р
Очаровательный зимний букет не оставит вас равнодушным!
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Любовь моя
Любовь моя
18 500 руб.
Облако роз!Какой женщине может не понравится такое количество роз, да еще в корзине?! Это будет шикарный подарок и Коллеге, и Любимой женщине , и Маме на любой прекрасный повод!
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Композиции

Февраль - месяц приятных праздников!. Насыщаемся самыми положительными эмоциями и делимся ими с близкими!

  • букет«Амор» Интересный вариант букета из роз-каркасно-выложенное сердце с сердцевиной из альстромерий!
  • Букет«Традиции Бордо» Неизменная классика, безупречность вкуса, всегда актуальный стиль.
  • Букет «Моменты радости» Букет которым нельзя не восхищаться, букет который дарит только тепло и любовь! Выполнен с неимоверной нежностью и трепетом.
  • Композиция«Сердце Флоры» Символичная композиция в форме сердца, созданного из страстно-алых и нежно-белоснежных цветов, не требует лишних слов.
  • Букет «Белый ангел» Красивые импортные розы украсят ваше торжество, разделят радость и вечную любовь.
  • Букет «Малахит и рубины» Эти рубины роз на малахитовом полотне свежей зелени смотрятся, словно самоцветы в драгоценной шкатулке.
  • Букет «Флориссимо» Нежные розы, яркие ягоды гиперикума и сочная зелень не оставят равнодушной ни одну очаровательную даму.
  • Букет «В саду Эдема» Стильная композиция из розовых и белых роз – это строгая классика и чувственное искушение.
  • Букет «Водоворот чувств» Дарите нежнейшие эмоции ваших дорогим людям!
  • Букет «Любовь моя» Это будет шикарный подарок и Коллеге, и Любимой женщине , и Маме на любой прекрасный повод!
    • Букеты Февраля принесут НОВЫЕ КРАСКИ! А мы для вас,дорогие друзья, начали прекрасный Блог о флористике для Клиентов, Новости в нашем блоге будут обновляться каждый месяц, новая статья -оформление свадьбы в стиле Лофт статья

Водоворот чувств
Водоворот чувств
9 500 руб.
Безумный водоворот цветов вскружит голову от чувств! Большая корзина самых нежных цветов:Розы -штучные и кустовые, романтичные Альстромерии разных оттенков, миниатюрные хризантемы Сантини, благородные Орхидеи... Дарите нежнейшие эмоции ваших дорогим людям.
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Сердце Флоры
Сердце Флоры
2 000 руб.
Символичная композиция в форме сердца, созданного из страстно-алых и нежно-белоснежных цветов, не требует лишних слов. Сама душа цветка выразит ваши чувства. Пышные гвоздики и хризантемы, воздушная гипсофила и свежая зелень окутаны флёром влюблённости.
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Традиции Бордо
Традиции Бордо
8 700 руб.
Лучше роз могут быть только… Шутим, конечно же, ничего нет лучше них!) Неизменная классика, безупречность вкуса, всегда актуальный стиль. Мы готовы петь оды этим цветам целую вечность. Розы – это комплимент, признательность, благодарность, искренность. В благоухающей студии Цветы XXI век всегда есть свежие розы всевозможных сортов и палитры.
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Амор
Амор
4 200 руб.
Интересный вариант букета из роз-каркасно-выложенное сердце с сердцевиной из альстромерий! Очаровательный подарок на самые важные даты для влюбленных сердец. Букет преподносится в Аквапаке-емкости с водой.
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Доставка цветов в Казани. Студия «Цветы 21 век»

Цветы 21 ВЕК – студия флористики, предлагающая купить цветы в Казани по отличной цене. Работаем с физическими и юридическими лицами, оформляем свадьбы, проводим мастер-классы для флористов. Не боимся нестандартных заказов – поможем сделать предложение любимой девушке или навестим друга в больнице. Доставка за 3 часа с момента оформления заказа. Ночной выезд курьера по предзаказу до 21.00 текущего дня.

Карточки товара, которые помечены этой иконкой, сопровождаются видео-обзором с пошаговым процессом сборки.

До конца года выпустим видео для каждого товара

Букет как на фотографии. Все композиции из онлайн-каталога собраны мастерами студии в качестве ознакомительного образца. Перед тем, как купить букет цветов в интернет-магазине, вы получите фото со всех ракурсов для утверждения.

Фотоотчеты клиентов собраны в разделе Отзывы

50 позиций товара на складе

50 позиций товара на складе

Все растения, за исключением сезонных, в наличии круглый год. О сезонности свежих цветов предупреждаем в карточке товара. Если в составе выбранного букета сезонное растение, предложим равнозначную альтернативу.

Семейный бизнес

Семейный бизнес

Мы не пользуемся услугами наемного руководителя, потому что хотим, чтобы вы получили сервис, о котором хочется рассказать друзьям.

Бесплатная доставка для жителей ЖК «21 Век»

Бесплатная доставка для жителей ЖК «21 Век»

Цветочный салон расположен по адресу А. Камалеева, дом 12. Если заказанные цветы рядом с получателем, доставим букетик бесплатно при заказе от 500р

Профессиональное оформление свадеб

Профессиональное оформление свадеб

Готовый декор президиума в пределах 5-30 тыс. рублей или свадьба под ключ. Стартовый бюджет для букета невесты: от 2000 руб. В штате сертифицированный свадебный флорист.

Собственный блог о флористике

Инсайдерские статьи о том, где купить цветы в розницу, не тратя лишних денег, правила ухода за срезанными растениями, полезные лайфхаки и новости из мира свадебной моды. Больше новостей на странице Инстаграм

Скидка 7-10% на повторную покупку

Дисконтная карта и промо-код на скидку при заказе на сумму от 1500 рублей.

Спасибо за заявку!

Мы обязательно рассмотрим вашу заявку и свяжемся с вами в ближайшее время. А пока предлагаем посмотреть отзывы молодоженов и статьи о свадьбе.

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