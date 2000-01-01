Отзыв от Клиента по Свадебной флористике: Спасибо вам большое за букет и за оформление!) Все было обалденно)) Я в восторге!)) Спасибо вам большое, вы такая замечательная цветочная студия!)))

Букет суперский) я в него прям влюбилась)



с букетом На фото Мария Рудавина с букетом Нежность